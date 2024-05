De Moor dit au revoir au transport de documents physiques

Désormais, les collaborateurs des deux organisations disposent des dossiers complets sous forme numérique. Selon la secrétaire d'État, cette numérisation représente une économie de 5 tonnes de papier par mois.

"Un moment historique", a estimé Nicole de Moor. ""Il existe désormais un dossier de migration numérique, accessible à tous les services et partenaires, et à l'avenir aussi aux communes." Selon la secrétaire d'État, grâce à "eMigration", les collaborateurs pourront se concentrer davantage sur le traitement et la gestion des dossiers. Le système épargnera également beaucoup de travail aux partenaires de l'OE, tels que les communes et les postes diplomatiques. Aujourd'hui, les communes doivent contacter le helpdesk de l'OE pour demander l'état d'un dossier. À l'avenir, les 581 villes et communes belges pourront le faire directement via l'environnement numérique, tout comme les 118 postes diplomatiques à l'étranger.