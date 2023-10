De Moor veut "réagir fermement" si les pays refusent de récupérer leurs ressortissants

La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor a annoncé mardi vouloir "réagir plus fermement" si les pays ne coopèrent pas avec la Belgique en acceptant de reprendre leurs ressortissants faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire belge.

Mme de Moor entend utiliser "des mesures en matière d'investissements commerciaux, de coopération au développement et de politique des visas" comme moyen de pression envers ces pays, a-t-elle expliqué lors de la conférence de presse consécutive au Conseil national de sécurité.

Celui-ci, composé du Premier ministre, des vice-Premiers ministres et des ministres compétents, ainsi que des personnes qui dirigent les services (de sécurité) en charge, s'est réuni vers 15h00 pour évaluer la menace qui pèse sur la Belgique et sa capitale, et tirer au clair certains éléments ayant mené à l'attentat terroriste qui a coûté la vie à deux Suédois, lundi soir à Bruxelles.