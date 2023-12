De nouveaux investissements wallons contre les inondations à Mons

Après Harmignies, les villages de l'entité montoise de Ciply, Bougnies et Asquillies bénéficieront de nouveaux investissements wallons contre les inondations, a indiqué mercredi dans un communiqué Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la propreté, de la mobilité et de la participation citoyenne de Mons.

"Alors que les travaux de la zone d'immersion temporaire d'Harmignies, ayant pour objectif de réduire l'impact des crues de la rivière, la Trouille, est en pleine construction, une bonne nouvelle nous arrive de la part de la Ministre Tellier", a commenté Charlotte De Jaer. Des investissements wallons ont ainsi été annoncés pour protéger les villages de Ciply, Bougnies et Asquillies contre les crues du ruisseau By. "Les scientifiques le répètent, les phénomènes naturels extrêmes comme les inondations sont amenés à s'intensifier dans les prochaines décennies à cause des dérèglements climatiques", a commenté l'échevine montoise.

Les investissements porteront concrètement sur une zone d'immersion temporaire à Ciply d'une capacité de 130.000 m2 ainsi que sur des travaux d'ouvrage sur le By à Quévy.