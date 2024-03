De plus en plus de seniors renoncent à certains soins

Les personnes âgées sont plus nombreuses à renoncer à des soins de santé pour des raisons financières. L'an dernier, 4 pensionnés francophones sur 10 ont ainsi reporté au moins un type de soins important, ressort-il du dernier sondage réalisé par Solidaris.

Dans l'ensemble, 44% des Belges francophones ont déclaré avoir renoncé à au moins un des six types de soins audités. Le niveau record (50%) de 2019 n'a certes pas été atteint, mais le taux en 2023 était tout de même largement supérieur à celui de l'année initiale (32% en 2015).

Depuis 2015, la mutualité socialiste interroge chaque année plus de 1.000 personnes à ce sujet. "Historiquement épargnés par le renoncement (15% en 2015), les seniors rejoignent, voire dépassent dans certains cas, les plus jeunes", pointent les auteurs du baromètre.

Les soins dentaires (25%) continuent d'être la prestation de santé la plus touchée par le renoncement financier. A l'inverse, la population francophone semble difficilement se passer des conseils de son généraliste (12% de renoncement).

Le groupe social des plus précaires est toujours le plus exposé au phénomène (62%). C'est particulièrement le cas pour l'optique (35%), les médicaments (35%), le dentiste (33%) et le spécialiste (31%).

Une femme sur deux déclare avoir dû renoncer à au moins un soin pour des raisons financières, contre 38% des hommes. C'est en matière de santé mentale que l'écart est le plus marqué (9 points).