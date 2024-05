De plus en plus de travailleurs éprouvent des problèmes de santé physique ou mentale

Parmi les troubles physiques signalés, les plus fréquents sont les douleurs lombaires (19,3 %), l'arthrose de la colonne vertébrale (6,7 %) et les douleurs à l'épaule (5,1 %).

Les secteurs les plus concernés sont ceux de la construction (30,5 % des travailleurs), de l'alimentation (29 %) et de la chimie (27 %). Néanmoins, c'est dans le secteur des soins de santé (+36 %) que l'augmentation a été la plus marquée en cinq ans.

Les taux les plus élevés en 2023 ont été observés dans le secteur public (9,7 %), les soins de santé et les services (8,9 % chacun). Les augmentations les plus nettes sur cinq ans ont été enregistrées dans l'enseignement (+153 %, 7,3 % des travailleurs) et le secteur public (+115,5 %, 9,7 % des travailleurs). La logistique (7,4%) et les services (8,9 %) ont également presque doublé au cours des cinq dernières années.