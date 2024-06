De Wever poursuit sa mission dans la discrétion

L'informateur royal Bart De Wever aura dans les prochains jours des entretiens avec les présidents des partis pressentis pour former une coalition fédérale. Il continue à privilégier la discrétion. Les présidents du MR et des Engagés, Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, ont toutefois fait savoir qu'ils seraient reçus séparément lundi.