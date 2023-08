Début de la consultation publique sur le tracé en Flandre de la Boucle du Hainaut

La consultation publique concernant le tracé de la nouvelle - mais controversée - ligne à haute tension dite de la "Boucle du Hainaut" en territoire flamand débutera le mardi 22 août et durera jusqu'au 20 octobre, a annoncé vendredi le département de l'Environnement.

La Boucle du Hainaut est la prolongation, en territoire wallon, du projet de ligne aérienne à haute tension porté par Elia pour acheminer l'énergie produite par les éoliennes en mer du Nord vers l'intérieur du pays. En Flandre, ce projet s'appelle Ventilus et vise à acheminer l'électricité de Zeebrugge à Avelgem, deux communes de Flandre occidentale.

Une nouvelle liaison à haute tension de 380 kV est aussi prévue entre Avelgem et la frontière avec la Région wallonne, via la commune de Kluisbergen. À partir de cette frontière, la Boucle du Hainaut acheminera l'électricité jusqu'à Courcelles, entre Charleroi et Manage.