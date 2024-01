Début de la saison pollinique de l'aulne et du noisetier

Le niveau de pollen de ces arbres est susceptible d'augmenter au fur et à mesure que les conditions météorologiques s'améliorent. "En cette période, les concentrations de pollen d'aulne et de noisetier dans l'air restent encore relativement faibles en raison des basses températures", explique Sciensano. "Elles peuvent rapidement augmenter lorsque les conditions météorologiques s'y prêtent, ce qui entraîne la dispersion d'une grande quantité de grains de pollen dans l'air."

Selon Nicolas Bruffaerts, collaborateur scientifique au service de Mycologie et Aérobiologie de Sciensano, les concentrations journalières mesurées sont plus régulières et ont dépassé les 40 grains/m³ d'air depuis le 28 janvier. "Nous pouvons nous attendre à ce que des pics plus importants apparaissent dans les prochaines semaines" ajoute-t-il.