Déchets industriels à Ecaussinnes: Céline Tellier a mandaté la police de l'environnement

Dès qu'elle a été informée de la pollution à la "Briqueterie Bas-Rouge" à Ecaussinnes (Hainaut), la ministre wallonne de l'Environnement Céline Tellier a "immédiatement" mandaté l'administration, via la police de l'environnement, pour effectuer des contrôles sur le site et disposer d'un état des lieux de la situation, a-t-elle assuré mercredi en séance plénière du parlement wallon.

Elle y était interrogée par plusieurs députés de la majorité et de l'opposition.

Selon la commune et son échevin de l'environnement Arnaud Guérard qui a donné l'alerte, environ 100.000 m3 de déchets industriels suspects ont été déversés dans deux trous de carrière de l'ancienne "Briqueterie Bas-Rouge" à Ecaussinnes. Or, les lieux sont partiellement référencés en zone d'espace vert. Les faits ont eu lieu entre les années 1970 et le début des années 2000.