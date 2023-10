Déconventionnement envisagé chez les sages-femmes, oubliées de la Santé

L'Association francophone des sages-femmes catholiques (AFSFC), l'Union professionnelle des sages-femmes belges (UPSFB) et la Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) avertissent d'une "vague de déconventionnements" dans L'Avenir et De Standaard vendredi. Les sages-femmes condamnent l'absence d'une "juste valorisation financière" de leur métier dans le contexte du récent budget de 42,7 milliards d'euros du ministre de la Santé publique, dont elles sont absentes.

Les associations faîtières préviennent qu'elles mèneront des actions "si rien ne bouge avant le 30 novembre". Elles pourraient être de l'ordre de manifestations nationales.

La date n'est pas choisie au hasard: "C'est le dernier jour de l'année où on peut se déconventionner", expose la présidente de l'AFSFC, Anne Nizet. Et plus d'une sage-femme est prête à franchir le pas avec les conséquences que cela peut avoir sur le principe de santé égalitaire.