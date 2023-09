Découpage électoral discriminatoire: un tribunal somme l'Alabama de revoir sa copie

Dans leur décision, les trois juges se disent "troublés" par le fait que la majorité républicaine ait non seulement tardé à effectuer le redécoupage requis selon eux par la loi, mais aussi qu'ils n'aient "pas même entretenu l'ambition" de le faire.

Compte tenu des délais serrés, en particulier en raison des élections présidentielle et législatives en 2024, ils ont décidé de mandater un expert indépendant pour assurer le redécoupage.

Sur sept élus d'Alabama à la Chambre des représentants, six sont républicains et blancs, la septième étant démocrate et noire.