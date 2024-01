Déjà près de 50.000 joueurs et parieurs volontairement sur la liste noire

Les individus qui figurent dans le système EPIS (Excluded Persons Information System) de la commission des jeux de hasard, ne peuvent plus accéder à un casino, une salle de jeux automatiques et aux jeux de hasard et paris en ligne.

Leur nom peut figurer pour diverses raisons dans ce système: soit notamment suite à une décision de justice ou parce que ces personnes exercent une profession qui est automatiquement exclue.