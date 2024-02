Delhaize et Colruyt augmentent les prix donnés aux producteurs de viande bovine

Les chaînes de supermarché Delhaize et Colruyt vont augmenter, dès lundi, les prix accordés aux producteurs de viande bovine.

L'information, divulguée vendredi par la présidente de la FWA Marianne Streel, a été confirmée à Belga par les deux enseignes. Delhaize n'a pas donné davantage de détails sur cette augmentation.

Chez Colruyt, on ajoute que ce changement concerne le prix des taureaux. "Comme toujours, nous évaluerons notre nouvelle approche dans environ trois mois. Nous restons convaincus que la concertation fonctionne, et nous l'avons démontré une fois de plus", ajoute la chaîne de supermarchés dans un communiqué.