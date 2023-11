Démantèlement des avions à Charleroi: la Wallonie lance une nouvelle procédure

Le 25 octobre dernier, l'exécutif avait finalement marqué son accord sur la nouvelle orientation du projet et sa relocalisation au sud de l'aéroport. Et ce jeudi, il a formellement décidé de renoncer à la procédure initiale, de relancer la procédure d'appel à projets et de confier une nouvelle mission déléguée à la Sowaer en adéquation avec la nouvelle orientation du projet.

Une décision est attendue pour mai 2024.

"Ce projet de démantèlement d'avion ne change pas de cap, juste de chemin à emprunter. La relocalisation du projet au sud de l'aéroport ne présente pas les inconvénients relevés en zone nord et je me félicite de ce changement, plus crédible à mes yeux. Je suis certain que ce projet va aboutir et que les industriels ne manqueront pas cette opportunité incontournable pour la Région", a commenté, dans un communiqué, le ministre wallon en charge des Aéroports, Adrien Dolimont.