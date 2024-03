Dépistage du cancer colorectal: en province de Liège, 130 vies auraient pu être sauvées

La Province de Liège a annoncé ce mercredi le déroulement d'une campagne de sensibilisation et d'information relative au dépistage du cancer colorectal. Chaque année, 8.500 nouveaux cas de cancer du côlon sont détectés dans notre pays, parmi lesquels près de 1.000 patients rien qu'en province de Liège, avec une proportion d'environ 4.000 décès annuels, ont expliqué mercredi les autorités lors d'une conférence de presse.

Voilà maintenant quelques années que la Fédération liégeoise de cancérologie digestive organise des actions de communication en ce sens, "le cancer colorectal étant le deuxième cancer le plus meurtrier en Belgique tant chez les femmes que chez les hommes", explique la Province représentée par son Gouverneur Hervé Jamar. "La participation de la population liégeoise au dépistage du cancer colorectal doit augmenter", estime ce dernier.

Afin de sensibiliser la population à cette problématique, diverses actions ont déjà eu lieu. Ainsi, lundi, une série de ballons bleus floqués du chiffre 130, en référence au nombre de vie qui auraient pu être sauvées à l'échelle de la province, ont fleuri sur le territoire d'une quarantaine de communes du territoire. Et mardi, une "flashmob" diffusée sur les réseaux sociaux mettait en scène plusieurs clubs de danse de la région liégeoise face au Palais provincial.

De fait, seule 1 personne sur 5 se fait dépister en Wallonie et à Bruxelles. Pour les docteurs Ghislain Houbiers (CHC) et Damien Dresse (CHR), représentants de la Fédération liégeoise de cancérologie digestive, "ce bilan n'est pas une fatalité car lorsqu'il est dépisté tôt, le cancer colorectal se guérit dans plus de 90 % des cas", assurent-ils.

Un test de dépistage simple, rapide et gratuit est d'ailleurs proposé par la Région wallonne, à destination des 50-74 ans. Il consiste à détecter la présence de sang dans les selles en prélevant un échantillon de celles-ci.