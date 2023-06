Dépistages des cancers du sein et colorectaux: le taux augmente mais il reste de la marge

Le taux de dépistage des cancers du sein et colorectaux augmente en Wallonie mais il reste une marge de progression, a résumé la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, mardi, en commission du parlement wallon.

Le taux global de participation au dépistage du cancer du sein était ainsi de 42,36% en 2020 et de 52,55% en 2021 chez les femmes de 50 à 69 ans. Du côté du programme de dépistage organisé du cancer du sein, le taux de participation s'affichait à 5,51% en 2020 et à 5,26% en 2021, a détaillé la ministre, interrogée sur le sujet par la députée Rachel Sobry (MR) .

Le taux global de participation au dépistage du cancer colorectal oscille quant à lui entre 30 et 33% depuis 2020. Quant au taux de participation dans le dépistage organisé, il augmente régulièrement depuis quelques années et varie entre 13 % et 15,5% depuis 2020.