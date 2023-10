Dermagne demande de voter au plus vite la loi sur l'indemnisation des victimes

Le ministre fédéral de l'Économie Pierre-Yves Dermagne demande que le projet de loi sur l'indemnisation des victimes de terrorisme soit voté le plus rapidement possible. L'objectif est de permettre "qu'il s'applique de manière rétroactive aux victimes identifiées de l'attentat perpétré lundi soir à Bruxelles afin qu'elles puissent bénéficier du nouveau système d'indemnisation", déclare-t-il mercredi dans les colonnes de L'Avenir.

Le projet de loi sur l'indemnisation des victimes de terrorisme a été renvoyé au Conseil d'État en juillet dernier sur demande de l'opposition. Celle-ci a déposé une série d'amendements portant notamment sur un allongement du délai de prescription des demandes d'indemnisation. L'avis sur ces amendements n'a pas encore été rendu.

"Mais l'actualité récente nous montre qu'il devient urgent de voter ce texte. En effet, on prévoit que toutes les victimes, qu'elles soient couvertes ou non par un contrat d'assurance, seront indemnisées. De plus, ce projet prévoit une indemnisation plus juste des victimes que ce qui est prévu actuellement", argumente le vice-Premier ministre PS.