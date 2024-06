Dermagne, Morreale et Casier pour mener l'opposition PS dans les parlements

Le PS a désigné lundi ses futurs chefs de groupe dans les parlements. Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral démissionnaire, remplira cette fonction à la Chambre. Christie Morreale, ministre wallonne démissionnaire, fera de même au parlement wallon et le député bruxellois Martin Casier officiera quant à lui au parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'ex-député fédéral Malik Ben Achour siégera en tant que sénateur coopté. Il était premier suppléant sur la liste PS à Liège.

"A la suite du scrutin du 9 juin, le PS a constaté un glissement à droite du paysage politique et a fait le choix d'aller dans l'opposition. Les socialistes y mèneront un travail d'opposition constructif et vigilant", a assuré le parti.

Le parti opère également quelques changements internes. L'actuel chef de cabinet de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder, Jamil Araoud, occupera les fonctions de chef de cabinet du président, Paul Magnette, dès septembre. Des "référents" seront désignés pour les groupes parlementaires. Ex-directrice de l'Institut Emile Vandervelde et cheffe de cabinet de Mme Morreale, Anne Poutrain, sera en charge des groupes wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Emmanuelle Dardenne, en plus de la Chambre, veillera également aux destinées du groupe au Sénat.