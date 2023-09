Dermagne va proposer une modification du champ d'application des commissions paritaires

"Dès lors, comme la loi me le permet, je vais formuler dans les tous prochains jours, une proposition de modification du champ d'application des commissions paritaires dans le secteur. La définition actuelle des différents champs de compétence n'est pas saine et conduit à une concurrence déloyale sur le dos des travailleurs", a-t-il commenté.

"Certains employeurs en profitent pour dégrader les conditions salariales et de travail et pour éviter les négociations collectives. C'est inacceptable. Je soumettrai donc ma proposition aux partenaires sociaux, comme la loi m'y oblige, et j'espère avoir rapidement leur avis", a-t-il encore dit.