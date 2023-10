Des actions dans toute la Belgique pour la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté

Le Réseau belge de lutte contre la pauvreté (RBLP) et ses quatre membres régionaux, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), le Forum - Bruxelles contre les inégalités, la "Brussels Platform Armoede" et le "Netwerk tegen Armoede", mèneront des actions dans toute la Belgique à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la pauvreté, a annoncé jeudi l'association dans un communiqué. "Le 17 octobre constitue chaque année une tribune privilégiée pour la voix des premiers concernés."

Des associations telles que l'Observatoire du crédit et de l'endettement (OCE) et le RBLP prendront la parole pour interpeller les représentants des différents niveaux de pouvoir sur la question de l'endettement. En plus d'un débat organisé à Ostende, "un dossier pointu analysant en détail les écueils des différentes procédures de recouvrement, de médiation et de règlement de dettes" sera remis aux parlementaires fédéraux.

"Les recherches et les expériences vécues sur le terrain montrent que le cliché de la personne endettée, mauvais payeur et gérant mal son budget, ne correspond pas à la réalité", a noté l'ASBL.