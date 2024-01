Des actions des jeunes agriculteurs avant une entrevue avec David Clarinval ce vendredi

Les agriculteurs sont acculés par des revenus insuffisants et des réglementations et normes qui s'additionnent et les écrasent, regrette la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) dans un communiqué jeudi soir. C'est dans cette optique que la FJA a sollicité une rencontre avec le ministre de l'Agriculture David Clarinval ce vendredi à 12h00.

Ce jeudi soir et cette nuit, les jeunes agriculteurs wallons vont également "dénoncer ce système qui marche sur la tête" en retournant les panneaux à l'entrée et à la sortie des villes et villages de leurs régions.

"Les jeunes agriculteurs wallons en ont ras-le-bol et ils ont décidé de le faire savoir", indique la FJA. "Les décisions politiques prises depuis les années 90 ont placé les agriculteurs européens sur un marché mondialisé laissant la part belle à la compétitivité à outrance. Or, il est inconcevable d'être à la fois l'agriculture la plus vertueuse du monde tout en laissant rentrer en Europe des denrées produites selon des normes bien moins strictes, engendrant une concurrence déloyale avec les agriculteurs européens. De réforme PAC en réforme PAC, la classe politique rajoute des couches réglementaires complètement inapplicables. Une refonte de la PAC s'impose sans délais et sans aucun tabou", soulignent les jeunes agriculteurs.