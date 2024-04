Des activistes bloquent l'accès des Affaires étrangères pour exiger un embargo militaire

Près d'une cinquantaine d'activistes ont bloqué jeudi après-midi l'accès au ministère des Affaires étrangères pour exiger un embargo sur les armes à destination et en provenance d'Israël. "La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib a du sang sur les mains", ont clamé les manifestants.

"Selon un sondage réalisé par YouGov, trois Belges sur quatre veulent mettre fin au commerce d'armes avec Israël. Et que fait le gouvernement fédéral ? Absolument rien", ont déploré les organisateurs de l'action. Tant que la Belgique ne cessera pas tout commerce d'armes avec Israël, "nos politiciens - la ministre Lahbib et le Premier ministre Alexander De Croo notamment - auront du sang sur les mains".

Les mains peintes en rouge et les visages couverts d'un masque représentant la ministre fédérale, les militants étaient étendus dès 16h30 devant l'entrée du bâtiment bruxellois. Parmi eux trônait une grande banderole dont le message était clair : "Arrêtez le commerce d'armes avec Israël".

Si un embargo militaire a pu être imposé à l'encontre de la Russie pour son invasion en Ukraine, "le gouvernement fédéral peut faire la même chose pour le régime génocidaire et d'apartheid israélien", a déclaré une manifestante. Les militants réclament un embargo militaire complet contre Israël, c'est-à-dire "pas d'exportations, pas d'importations, pas de transit et pas de coopération militaire". Ces derniers font notamment référence au transit de matériel militaire vers Israël depuis le port d'Anvers et l'aéroport de Liège.

Les activistes rappellent en outre le jugement de la Cour internationale de justice (CIJ) émis fin janvier, qui pointait un risque plausible de génocide par l'État d'Israël contre le peuple palestinien à Gaza. "Un embargo militaire n'est pas un choix politique, c'est une obligation morale et légale pour la Belgique si elle ne veut pas être jugée complice de l'un des crimes les plus graves au monde."