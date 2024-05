Des activistes pressent le gouvernement flamand de se positionner en faveur du texte

Un groupe d'organisations dont le Bond Beter Leefmilieu, le WWF, Greenpeace et Beweging.net ont mené une action mercredi matin devant les cabinets des ministres flamands Zuhal Demir, Jo Brouns et Gwendolyn Rutten, appelant le gouvernement flamand à cesser de s'opposer à l'adoption définitive de la loi européenne sur la restauration de la nature. Le texte est un élément crucial du Green Deal européen, et a déjà fait l'objet d'un accord entre Parlement européen et Conseil (Etats membres), mais cela coince pour le dernier feu vert qui nécessite une majorité qualifiée des 27.