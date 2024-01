Des agriculteurs bloquent les voies d'accès au port de Zeebrugge

Des agriculteurs de Flandre occidentale bloquaient mardi après-midi les voies d'accès au port de Zeebrugge. Ils veulent "envoyer un signal fort indiquant que la coupe des jeunes agriculteurs est pleine". L'action a été lancée par un certain nombre d'agriculteurs et d'horticulteurs de la région. Les agriculteurs veulent maintenir le blocus au moins jusqu'à mercredi soir.

Les entrées et sorties de l'A11 vers le port de Zeebrugge sont entièrement bloquées par une vingtaine de tracteurs depuis 14 heures. D'autres seraient par ailleurs en route. La police est présente et laisse les manifestants mener leur action.

À l'instar d'autres actions menées dans le pays, les agriculteurs et horticulteurs de Flandre occidentale entendent durcir le ton. "Le processus décisionnel européen, qui impose de plus en plus d'exigences à l'agriculture sans laisser de place à la participation et sans tenir compte d'un modèle d'agriculture et d'horticulture rémunérateur, suscite un vif mécontentement, accentué par un décret sur l'azote paralysé et le blocage de la mise en œuvre d'un nouveau plan d'action sur le fumier", ont déclaré les agriculteurs.

Les agriculteurs demandent que les politiques soient élaborées en concertation et que l'agriculture et l'horticulture "restent possibles de manière rentable". A Zeebrugge, ils veulent maintenir leur blocus "aussi longtemps que possible". "Et au moins jusqu'à mercredi soir", peut-on entendre parmi les agriculteurs présents. "Nous sommes bien approvisionnés en nourriture et en boissons et nous camperons ici. Les manifestants espèrent que "les politiciens ont enfin compris le message".