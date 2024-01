"Des attrape-voix sur les listes": l'analyse de Martin Buxant sur l'arrivée de Julie Taton au MR

"Même si l'un et l'autre viennent de la société civile, ils sont placés au même titre sur les listes comme des attrape-voix. Difficile quand même de comparer un magistrat qui connaît très bien les rouages de l'État et qui a une notion précise de l'intérêt général avec Julie Taton, qui a dit lors de sa présentation cet après-midi qu'elle ne s'attendait pas vraiment à être là", analyse notre spécialiste politique.

Ce genre d'attrape-voix fonctionne-t-il vraiment?

Martin Buxant répond à cette question par une question : "Connaissez-vous le concept de la droite camping-car?" Il s'agit, explique-t-il, d'un concept inventé par le président du Mouvement réformateur, Georges-Louis Bouchez. "Il vient de Mons, il est issu des milieux modestes et populaires. Ça fait longtemps qu'il veut élargir le parti, son parti, qu'il trouve trop centré sur les préoccupations des classes supérieures, des classes moyennes supérieures. Il veut l'élargir aux classes populaires. Il pense que la droite n'est pas réservée aux gens qui ont de l'argent... D'où le concept de droite camping-car", développe-t-il.

Si cela peut faire sourire, "ça n'a rien de drôle", assure Martin Buxant. "On verra si ce sera payant électoralement. En recrutant Julie Taton, finalement, Georges-Louis Bouchez passe de la théorie à la pratique. Et un député libéral me disait cet après-midi: si l'idée est d'aller chercher des électeurs au Parti socialiste et au PTB, ça va fonctionner. En revanche, si l'idée, c'est de conserver les électeurs traditionnels du MR, là ça risque de moins bien marcher."