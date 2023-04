Des Belges évacués du Soudan

"Au Soudan, plusieurs opérations sont en cours, en coopération avec la France et les Pays-Bas, en vue d'évacuer le plus rapidement possible les ressortissants européens dont Belges et les ayants droit", a tweeté la ministre. "Tous nos services sont mobilisés pour les aider."

Le conflit armé dans le pays d'Afrique du Nord-Est entre l'armée régulière et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR) est entré samedi dans sa deuxième semaine.