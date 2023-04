Des Belges évacués du Soudan

"Au Soudan, plusieurs opérations sont en cours, en coopération avec la France et les Pays-Bas, en vue d'évacuer le plus rapidement possible les ressortissants européens dont Belges et les ayants droit", a tweeté la ministre. "Tous nos services sont mobilisés pour les aider."

"Nous invitons les Belges et les ayants droit au Soudan qui ne l'ont pas encore fait à prendre contact le plus rapidement possible avec nos services diplomatiques", a ajouté Hadja Lahbib dans un 2e tweet.