Des bilatérales pour entamer une nouvelle journée de négociations

Le formateur flamand Matthias Diependaele (N-VA) recevra dimanche les partenaires potentiels de Vooruit et du CD&V séparément, pour des consultations bilatérales.

Vendredi, il a présenté pour la première fois son tableau budgétaire aux socialistes et aux chrétiens-démocrates. L'un des points de négociation est de savoir si l'objectif d'aboutir à un équilibre budgétaire pour 2027 est toujours recherché. Vooruit et le CD&V souhaiteraient reporter cette échéance afin de laisser plus de place à une nouvelle politique.

Samedi et dimanche matin, des discussions internes ont déjà eu lieu. M. Diependaele aimerait avancer davantage dans l'après-midi. Vooruit est reçu depuis 15h00 tandis que le CD&V est attendu à 17h00.