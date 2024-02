Des bourgmestres suggèrent de créer un équivalent de l'Ocam pour la drogue

"Je crois qu'il y a un parallélisme à faire: la Belgique a été confrontée au terrorisme et elle ne s'y attendait pas non plus. Elle pensait que c'était un phénomène qui n'existait pas. Elle a été complètement surprise", illustre-t-il, rejoint dans son propos par les bourgmestres de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS), et d'Anderlecht, Fabrice Cumps (PS).

"Aujourd'hui, quand on interroge les différents acteurs, ils vont nous donner le point de vue de l'institution dans laquelle ils se trouvent", constate le maïeur d'Ixelles, qui reconnaît l'existence d'une certaine coordination, mais regrette l'absence d'une expertise qualitative et globale sur la question des stupéfiants.