Des bourses pour la formation aux métiers en pénurie accordées en Communauté germanophone

Trois-cent-soixante bourses pour des formations aux métiers en pénurie ont été accordées par le ministère de la Communauté germanophone sur les 388 dossiers soumis entre juillet et novembre 2023. Les premiers paiements de 350 euros mensuels ont été effectués à la fin de l'année 2023, a indiqué le cabinet de la ministre Lydia Klinkenberg, dans un communiqué diffusé mardi.

"Pour l'année scolaire 2024-2025, une nouvelle demande devra être déposée. La bourse DuO ne sera pas automatiquement renouvelée", informe la ministre, qui se réjouit du succès rencontré par ce système de subvention pour la formation aux métiers en pénurie mis en place en Communauté germanophone en juin dernier, sur base d'un modèle originaire du Tyrol du sud.

Les formations les plus prisées par les demandeurs (198 femmes et 190 hommes) sont les licences en enseignement primaire et maternelle, en soins infirmiers ou encore les études en médecine.