Des bulletins de vote en braille pour les électeurs namurois

La Ville de Namur participe à un projet pilote, mené par le SPF Intérieur. Il consiste à mettre à disposition des électrices et électeurs atteints de cécité un bulletin de vote avec des mentions en braille. Pas moins de 140 bureaux de vote seront concernés ce dimanche.

Namur, côté wallon, et Herk-de-Stad, dans le Limbourg, seront les deux communes belges à mettre à disposition des électeurs aveugles des bulletins de vote en Braille, a indiqué jeudi l'Echevinat du Cadre de vie et de la Population. "Les bulletins seront confectionnés par la Ligue Braille", explique le chef de cabinet Julien Barreau.

Quinze bulletins spécifiques seront disponibles par bureau de vote et par élection (régionale, fédérale et européenne). Cela en fait donc plus de 6.000 sur les 140 bureaux du canton de Namur. "Cela ressemblera à un bulletin de vote classique mais les noms des candidats ont été remplacés par des chiffres. Une fiche d'explication permettra d'associer chaque chiffre au nom correspondant", ajoute le cabinet.