Des bureaux de la police judiciaire fermés "par mesure de précaution" à Liège

"Six membres de deux services travaillant dans des bâtiments à Vottem ont souffert ou souffrent d'infection pulmonaire. Il s'avère que tous ont été contaminés par la bactérie chlamydia pneumonia", a indiqué Eddy Quaino, permanent syndical CGSP police.

Si les résultats des prélèvements dans ces locaux ne sont pas encore connus, ni de lien établi entre la qualité de l'air et le personnel malade, des photos de l'état de délabrement des bureaux - notamment de l'humidité et de moisissures aux murs et sur les plafonds - ont suffi à justifier une mesure de précaution. Sébastien Joris, le directeur coordinateur de la Police fédérale de Liège, a décidé de fermer les locaux concernés provisoirement.