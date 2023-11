Des concentrations élevées pour certains PFAS pour la moitié des Bruxellois

Le cabinet indique samedi avoir sollicité Bruxelles Environnement et Vivaqua pour obtenir leur expertise et leurs propositions sur la formulation de ces seuils et des conséquences à attacher à leur dépassement. Selon le cabinet, ces échanges devraient "aboutir rapidement à une formalisation de ce dispositif de vigilance supplémentaire".

Le député régional Christophe De Beukelaer (Les Engagés) a cependant déniché les informations relatives aux quatre PFAS les plus dangereux provenant de Vivaqua. Le "taux PFAS4 détecté dans le réservoir de Rhode dépasse largement la norme danoise (2 ng/l) et le seuil indicatif fixé en Flandre (4 ng/l)", constate l'élu. Entre octobre 2021 et octobre de cette année, la concentration moyenne en PFAS4 atteint 6,9 ng/l dans ce réservoir, qui dessert plus de la moitié des robinets bruxellois.

Les réservoirs Callois et Uccle, qui abreuvent l'autre moitié des habitants de la capitale, affichent eux aussi des concentrations supérieures aux normes danoises mais inférieures aux recommandations. Elles restent largement moindres que celles détectées dans le réservoir de Rhode.