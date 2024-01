Des dizaines de communes flamandes perdent de nombreux arrêts de bus

Samedi, De Lijn enclenchera la deuxième et plus importante étape du déploiement de son plan d'accessibilité de base, en concentrant les bus et les trams sur les lignes les plus demandées, entre les zones résidentielles et autres zones clés. L'inconvénient est que les voyageurs qui souhaitent se rendre dans des zones plus éloignées devront compter sur des transports flexibles avec des bus sur appel, combinés ou non avec des voitures partagées, des vélos ou des scooters.

En chiffres nets, 3.800 arrêts disparaîtront en Flandre - plus de 6.100 arrêts seront supprimés, tandis que plus de 2.300 points d'embarquement seront ajoutés -, a calculé De Tijd sur la base des données figurant sur le site web de De Lijn. Dans ses communications précédentes, De Lijn parlait encore d'une perte d'un peu plus de 3.200 arrêts.