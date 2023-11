Des dizaines de courriels menaçants forcent l'évacuation d'écoles en Nouvelle-Zélande

Une vingtaine d'écoles et la Haute Cour d'Auckland en Nouvelle-Zélande ont été évacuées vendredi matin après la circulation de menaces via des courriers électroniques jugés "préoccupants", rapportent les médias locaux. Ces messages ont aussi été adressés à des dizaines d'autres cibles, dont des lieux de cultes.

Une septantaine de courriels mentionnant des alertes à la bombe ont été reçus jeudi et vendredi par des écoles, hôpitaux et institutions à Auckland. Mais d'autres cibles ailleurs dans le pays ont aussi reçu des menaces similaires, dont la congrégation juive progressiste de Wellington et la synagogue de Dunedin.

Une vingtaine d'écoles ont été évacuée à Auckland, de même que les bâtiments de la Haute Cour, mais les hôpitaux continuer de fonctionner normalement.