Des embarras de circulation sur la moitié nord du ring de Bruxelles et dans la capitale -2

La pluie et une circulation dense ont provoqué de fortes perturbations sur les routes jeudi, tant sur le ring de Bruxelles que dans le centre de la capitale, selon le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum) et Touring.

Le centre flamand du trafic a dénombré 27 kilomètres d'embouteillages sur la moitié nord du ring extérieur de Bruxelles, entre Wezembeek-Oppem et Anderlecht, vers 17h00. Le temps de parcours se voyait alors allonger de deux heures.

Selon Touring, on dénombre par ailleurs, vers 18h30, plus d'une heure de retard sur l'axe Charleroi - Bruxelles et près d'une heure de retard sur l'autoroute entre Bruxelles et Liège. Au total, plus de 220 kilomètres de files étaient toujours comptabilisés sur toute la Belgique en début de soirée.