Des enfants atteints de cancer profitent d'une journée au parc animalier de Planckendael

Les enfants peuvent profiter de châteaux gonflables et participer à de nombreux ateliers de cirque, le thème de cette année étant "Magic Circus". Ils sont également libres de visiter le parc animalier. L'après-midi, un grand spectacle viendra clôturer la journée et tous les enfants auront une autre surprise en quittant le parc.

En Belgique, le cancer chez les enfants de moins de 15 ans est rare (moins de 1% de la population). En 2021, un total de 335 nouveaux cas ont été enregistrés chez des enfants âgés de 0 à 14 ans. Les cancers les plus fréquents chez les plus jeunes sont les leucémies, les lymphomes et les tumeurs du système nerveux central. Réunis, ceux-ci représentent plus de la moitié des cancers touchant les enfants. Le taux de guérison s'est remarquablement amélioré en quarante ans. Il avoisine actuellement les 80%, contre moins de 50% avant les années 1970.