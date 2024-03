Des factures d'énergie plus lisibles parmi les priorités des consommateurs

Des factures d'énergie plus lisibles, davantage de distributeurs automatiques et des périodes de garantie plus longues sur leurs appareils font partie des souhaits des Belges pour améliorer les droits des consommateurs en vue des élections du mois de juin prochain. Testachats a interrogé plus d'un millier de Belges et dévoile ce mercredi les résultats de son enquête.