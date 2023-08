Des interventions techniques légèrement en hausse cet été, selon Europ Assistance

Les interventions techniques les plus fréquentes sont les pannes de moteur, les problèmes de batterie et de démarrage (67%); les problèmes techniques dus à l'inattention -clés enfermées dans le véhicule, erreur de carburant et défaillance des pneus- (18%) et les accidents (10%).

En Belgique, Europ Assistance a ouvert 24.677 dossiers techniques en Belgique. Ce chiffre est supérieur de 4,5% à celui de l'année dernière.