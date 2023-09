Des Journées du patrimoine tournées vers les jeunes et une nouvelle collection pour eux

La ministre wallonne du patrimoine, Valérie De Bue, a présenté vendredi au moulin de Beaurieux (Court-Saint-Étienne) la 35e édition des Journées du patrimoine, qui se dérouleront les 9 et 10 septembre prochain en Wallonie. Contrairement aux éditions précédentes, la ministre n'a pas défini un thème particulier mais a souhaité que les activités soient particulièrement tournées vers le public jeune.

Près de 400 activités réparties dans 170 communes seront proposées à l'occasion de ces 35e Journées du patrimoine en Wallonie. Un fascicule spécifique, joint à la brochure habituelle, vise à inciter les jeunes à partir à la découverte du patrimoine. "Le public ciblé est la jeunesse, parce qu'on protège mieux ce qu'on connait. J'ai assisté à des animations à propos du patrimoine avec des jeunes, et j'ai été impressionnée par leur motivation et leur intérêt. Cette année, nous avons aussi subventionné des animations qui pourront se poursuivre dans le temps", indique la ministre.

C'est aussi le cas d'une publication spécifique pour ce week-end intitulée "Patrimoine - Guide découverte pour les 12-14 ans" mais aussi d'une nouvelle collection "Qu'est-ce ?" réalisée par l'Agence wallonne du patrimoine (AWaP) et destinée aux 8-12 ans.

Outre le fascicule "jeunes" accompagnant la brochure, la ministre du patrimoine a également présenté vendredi une nouvelle collection Jeunesse réalisée par l'AWaP. Les livrets "Qu'est-ce?" sont des carnets ludiques destinés aux enfants de 8 à 12 ans, expliquant les grandes notions relatives au patrimoine. Ils sont vendus 2,50 euros en version imprimée, et peuvent être téléchargés gratuitement. Les deux premiers numéros sont "Qu'est-ce que le patrimoine?" et "Qu'est-ce qu'un château?". De nouveaux numéros sont prévus sur le thème des beffrois en octobre, et du patrimoine Unesco en novembre.