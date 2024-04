Des médias interdits d'accès à une conférence d'élus d'extrême-droite à Bruxelles

Des journalistes du média public flamand VRT et de plusieurs rédactions néerlandaises (dont la chaîne publique NOS) se sont vu refuser l'accès à une conférence européenne à laquelle une quarantaine de personnalités de la droite conservatrice, religieuse et de l'extrême-droite assisteront les 16 et 17 avril à Bruxelles.

La CPAC est, à l'origine, une conférence annuelle rassemblant les activistes et militants conservateurs aux États-Unis. Depuis quelques années, le concept a néanmoins été décliné en Europe, plus particulièrement à Budapest. Le Premier ministre hongrois ultra-conservateur Viktor Orban, régulièrement accusé d'autocratie par ses condisciples européens, en était alors l'un des principaux orateurs.

L'édition bruxelloise, baptisée "The National Conservatism Conference: Preserving the Nation-State in Europe" (en sous-titre: "Préserver l'État-Nation en Europe"), doit se tenir les 16-17 avril dans la prestigieuse salle du Concert Noble. Tom Van Grieken, le président de la formation d'extrême-droite flamande Vlaams Belang, et Geert Wilders, du Parti de la liberté (PVV) aux Pays-Bas, sont annoncés parmi la quarantaine d'orateurs.

À Budapest, la CPAC se tiendra les 25 et 26 avril.