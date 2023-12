Des mères célibataires ont dû abandonner près de 30.000 enfants à l'Église

Environ 30.000 enfants ont été vendus par l'Église catholique à l'insu de leur mère, ressort-il du podcast "Kinderen van de Kerk" de Het Laatste Nieuws, dans lequel des mères et des enfants adoptés témoignent pour la première fois de ces faits. Durant des décennies, des jeunes femmes célibataires et enceintes ont été contraintes de confier leur enfant à des parents adoptifs. Ces derniers ont souvent payé pour les avoir.

Les faits se sont déroulés juste après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 80. Des femmes enceintes et non-mariées étaient placées dans des institutions catholiques, où elles étaient humiliées par des religieuses. Dans certains foyers, les futures mères étaient même victimes de violences sexuelles. Lors de l'accouchement, elles étaient souvent placées sous anesthésie totale, ou devaient accoucher sous un drap, après quoi elles étaient immédiatement séparées de leur bébé. Les femmes étaient également stérilisées sans leur consentement pendant l'accouchement.

Les enfants étaient ensuite vendus pour des sommes importantes - entre 10.000 et 30.000 francs belges, parfois beaucoup plus - à des familles d'adoption. Souvent, les dossiers n'étaient pas conservés, et pouvaient même être détruits, ce qui a rendu la réunification des mères et de leurs enfants difficile.