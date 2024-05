Des militants demandent que la Belgique prenne des mesures à l'échelle européenne

Les militants qui occupent des bâtiments de l'université de Gand demandent à la Belgique de saisir l'opportunité de la présidence européenne pour suspendre tout accord commercial liant l'Union européenne et Israël. Ils ont profité de la venue jeudi à Gand du Premier ministre Alexander De Croo pour lui remettre une lettre reprenant cette requête. "Cela mettrait directement la pression sur Israël et contraindrait l'Etat hébreu à mettre fin à ses crimes dans la bande de Gaza et à réduire la souffrance humaine", estiment les activistes.