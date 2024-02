Des milliers de masqués encore attendus dans les rues de Malmedy pour le Cwarmé

C'est ce samedi midi que débutent les festivités du carnaval de Malmedy, qui durera quatre jours pour se terminer par le brûlage de la Haguète le 13 février à 19h, sur la place Albert 1er. L'événement, qui en est à sa 564e édition, continue d'attirer énormément de monde. On attend encore plusieurs milliers de masqués et plus de 10.000 personnes dans les rues de Malmedy.