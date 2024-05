Des milliers de personnes aux festivités organisées par la FGTB au Mont des Arts

Toute l'après-midi, les passants ont aussi pu profiter des concerts, de l'exposition photo, du village associatif ou encore des discussions politiques organisées par la FGTB. Cette année, la santé, l'extrême droite et les droits des femmes figuraient au menu des débats du jour, notamment en présence du président du syndicat, Thierry Bodson. Les festivités étaient en outre l'occasion d'accueillir la nouvelle secrétaire générale de la FGTB Bruxelles, Florence Lepoivre, en poste depuis mercredi et qui succède à Estelle Ceulemans.

"Deux choses me tiennent particulièrement à cœur. Je compte défendre Bruxelles d'arrache-pied en appuyant sur ses particularismes. J'entends également rappeler au grand public la force et l'importance d'un syndicat", a souligné Florence Lepoivre. "Si les syndicats riment souvent avec grève et revendications, il s'agit aussi du travail quotidien effectué par nos membres et nos permanents pour protéger quoi qu'il en coûte les droits des travailleurs et travailleuses."