Des négociations entre le MR et Les Engagés vont s'amorcer à la province du Brabant wallon

"Le MR était déjà fort au niveau provincial en Brabant wallon, et il renforce encore sa position avec le gain de 4,4% et d'un siège dans l'ouest. Nous en perdons malheureusement un dans l'est, mais avec un statu quo au niveau du score. Le message de l'électeur est clair, donc il est assez évident que nous allons discuter avec les Engagés pour voir ce qu'il est possible de faire. Des contacts seront pris dans les prochains jours", indique Tanguy Stuckens.