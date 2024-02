Des ONG appellent les députés à s'opposer aux examens médicaux sous contrainte

Les ONG Médecins du Monde, Médecins sans Frontières, Medimmigrant et le Collège de Médecine générale de Belgique Francophone "appellent le parlement fédéral à la raison et lui demande de refuser de voter en faveur" d'un article du projet de loi "sur la politique de retour proactive" de Nicole de Moor, secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.