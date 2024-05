Des ONG belges déposent plainte contre le commerce d'armes vers Israël

Selon une récente étude de l'institut International Peace Information Service (IPIS) et de l'ONG Vredesactie, au moins 43 millions d'euros de licences ont été délivrés ces dernières années pour l'exportation notamment de poudre noire, de matériaux pour drones et de pièces d'avions F-16.

Plus de 253 tonnes de munitions et autres armes auraient en outre été acheminées vers Israël via les ports d'Anvers et l'aéroport de Liège. Selon Vredesactie, aucun permis de transit n'aurait été sollicité pour ces transferts, "bien que ce soit légalement requis".