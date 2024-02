Des ONG européennes demandent à la Belgique de réduire son soutien à l'industrie polluante

Plus de 70 ONG belges et européennes s'offusquent de la tenue mardi à Anvers d'une rencontre entre les CEO de grands groupes industriels, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre Alexander De Croo. Dans une lettre ouverte adressée au locataire du 16 rue de la Loi, elles déplorent "une insulte" pour les communautés et régions confrontées aux pollutions environnementales générées par l'industrie.