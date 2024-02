Des organisations écologiques tiendront une réunion en marge d'un sommet sur la Chimie

Un sommet sur la chimie organisé dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne se tiendra le 20 février au port d'Anvers. Les organisations de défense du climat et de l'environnement Grondrecht, Climaxi et le Bureau européen de l'environnement (BEE) ont annoncé vendredi qu'elles tiendraient une réunion le même jour.

Des dizaines de CEO, la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, et le Premier ministre, Alexander De Croo, se sont engagés à discuter de l'avenir du secteur chimique lors du sommet européen d'Anvers. Ce secteur est en difficulté depuis un certain temps et le Premier ministre s'est engagé à remédier à ce problème.

"Ce sommet européen se déroule à huis clos et est peu transparent", regrettent les trois organisations de défense du climat dans un communiqué de presse. "Nous appelons donc les scientifiques et les syndicats à venir débattre d'une vision alternative pour une chimie sociale et verte."